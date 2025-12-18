Зеленський позбавив державних стипендій Бубку, Клочкову та ще шістьох спортсменів

Президент України Володимир Зеленський припинив виплати стипендій вісьмом спортсменам – чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. У списку зокрема Яна Клочкова та Сергій Бубка.
Про це йдеться в указі президента №967/2025 від 17 грудня.
Спортсмени, яким скасовано державні стипендії
- Сергій Бубка — олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною. У 2023 році стало відомо, що Бубка є співвласником трьох компаній, що зареєстровані у РФ. Тоді ж брату спортсмена повідомили про підозру в співпраці з окупантами.
- Яна Клочкова — українська плавчиня, багаторазова олімпійська чемпіонка та призерка. У 2022 році спортсменка виїхала до тимчасово окупованого Криму й жодного разу не прокоментувала повномасштабне вторгнення Росії.
- Євген Браславець — український яхтсмен, чемпіон Олімпіади-1996. Після окупації Криму у 2014 році отримав російський паспорт.
- Ігор Матвієнко — український яхтсмен, який здобув золото Олімпіади-1996 разом із Браславцем.
- Валерій Лозик — український та радянський плавець.
- Інна Фролова — срібна призерка Олімпіади-1996 з академічного веслування.
- Ілля Кваша — український стрибун у воду, бронзовий призер Олімпіади-2008.
- Юрій Єрмаков — бронзовий призер Олімпіади-1996 року з гімнастики.