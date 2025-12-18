        Спорт

        Зеленський позбавив державних стипендій Бубку, Клочкову та ще шістьох спортсменів

        Галина Шподарева
        18 Грудня 2025 11:12
        читать на русском →
        Сергій Бубка та Яна Клочкова / Колаж: Головне в Україні
        Сергій Бубка та Яна Клочкова / Колаж: Головне в Україні

        Президент України Володимир Зеленський припинив виплати стипендій вісьмом спортсменам – чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. У списку зокрема Яна Клочкова та Сергій Бубка.

        Про це йдеться в указі президента №967/2025 від 17 грудня.

        Спортсмени, яким скасовано державні стипендії

        • Сергій Бубка — олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною. У 2023 році стало відомо, що Бубка є співвласником трьох компаній, що зареєстровані у РФ. Тоді ж брату спортсмена повідомили про підозру в співпраці з окупантами.
        • Яна Клочкова — українська плавчиня, багаторазова олімпійська чемпіонка та призерка. У 2022 році спортсменка виїхала до тимчасово окупованого Криму й жодного разу не прокоментувала повномасштабне вторгнення Росії.
        • Євген Браславець — український яхтсмен, чемпіон Олімпіади-1996. Після окупації Криму у 2014 році отримав російський паспорт.
        • Ігор Матвієнко — український яхтсмен, який здобув золото Олімпіади-1996 разом із Браславцем.
        • Валерій Лозик — український та радянський плавець.
        • Інна Фролова — срібна призерка Олімпіади-1996 з академічного веслування.
        • Ілля Кваша — український стрибун у воду, бронзовий призер Олімпіади-2008.
        • Юрій Єрмаков — бронзовий призер Олімпіади-1996 року з гімнастики.

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини