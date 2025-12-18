Атака дронів на порт у Ростові-на-Дону: на нафтовому танкері спалахнула пожежа, є загиблі

Уночі 18 грудня Ростовська область РФ зазнала атаки дронів. У Ростові-на-Дону спалахнула пожежа на нафтоналивному танкері “Валерий Горчаков”.

Атаку на порт підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

“Минулої ночі під атакою БпЛА були Ростов, Батайськ і Таганрог. Через атаку на ростовський порт спалахнуло вантажне судно, двоє членів екіпажу з тих, хто перебував на борту, загинули, ще троє – дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

За даними влади, у Ростові-на-Дону також пошкоджено багатоповерховий будинок. У місті Батайськ постраждали дістало семеро людей, один з яких помер. Також лунали вибухи у Таганрозі.

За даними Telegram-каналу Astra, житловий будинок, який загорівся в Батайську після атаки, розташований за 160 метрів від електричної підстанції. У 400 метрах від атакованого в Ростові будинку розташоване міське управління МВС.

За попередніми даними, у порту Ростова-на-Дону під ударом опинився танкер із нафтопродуктами – судно “Валерий Горчаков”. Також зафіксовано влучання у термінал перевалки нафти.