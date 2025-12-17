Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік із $800 млн допомоги Україні

Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про оборонну політику на 2026 фінансовий рік, який передбачає, зокрема, фінансування військової допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про National Defense Authorization Act на суму $901 млрд, який визначає політику Пентагону та дозволяє рекордні річні витрати на оборону. Документ підтримали 77 сенаторів, проти висловилися 20. Раніше законопроєкт ухвалила Палата представників, після чого його передано до Білого дому. Адміністрація повідомила, що президент США Дональд Трамп підпише закон.

Окремий акцент у документі зроблено на підтримці України. Закон передбачає виділення $800 млн у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні – по $400 млн упродовж наступних двох років. Ці кошти спрямовуються на закупівлю озброєння для українських Сил оборони через американські компанії.

Реклама

Реклама

Також NDAA містить положення, спрямовані на посилення безпеки в Європі, зокрема фінансування Балтійської безпекової ініціативи та $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії. Документ обмежує можливість скорочення чисельності американських військ у Європі та закріплює роль США у командних структурах НАТО.

Загалом закон про оборонний бюджет став компромісом між версіями, раніше ухваленими обома палатами Конгресу, і був підтриманий представниками обох партій. Він також передбачає підвищення грошового забезпечення американських військовослужбовців на 4 відсотки та низку реформ у сфері закупівель озброєнь.

У Конгресі наголошують, що ухвалення NDAA вже 65-й рік поспіль є свідченням двопартійної підтримки ключових рішень у сфері національної оборони США, зокрема на тлі війни Росії проти України.