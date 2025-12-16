        Суспільство

        США потопили ще три судна з наркотиками у Тихому океані: восьмеро загиблих

        Галина Шподарева
        16 Грудня 2025 11:51
        Човен наркоторгівців у Тихому океані / Скриншот
        Човен наркоторгівців у Тихому океані / Скриншот

        Військові США знищили у Тихому океані ще три судна, які транспортували наркотики. Унаслідок цих ударів загинули восьмеро людей.

        Про це повідомляє CNN з посиланням на Південне командування США.

        “15 грудня за вказівкою міністра оборони Піта Гегсета Об’єднана оперативна група “Південний спис” завдала смертельних ударів по трьох суднах, керованих терористичними організаціями в міжнародних водах”, – ідеться в повідомленні.

        Розвіддані підтвердили, що судна прямували транзитом по відомих маршрутах незаконного обігу наркотиків у східній частині Тихого океану й займалися наркоторгівлею.

        Під час кампанії США “Південний спис”, спрямовано на боротьбу з наркоторгівлею, внаслідок ударів по суднах загалом загинуло щонайменше 95 людей. Метою операції Southern spear є ліквідація наркокартелів у Центральній та Південній Америці й Карибському регіоні.


