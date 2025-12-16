Politico: США дають Україні лічені дні на прийняття гарантій безпеки

Сполучені Штати пропонують Україні подібні до 5-ї статті НАТО гарантії безпеки. Погодитися на пропозицію Україна нібито має до Різдва – в іншому разі умови можуть змінитися на менш вигідні.

Про це пише Politico.

Нова пропозиція є найсильнішою гарантією безпеки, яку висунули США. Але фактично Україні поставили ультиматум – погодитися на умови найближчим часом, інакше наступні умови можуть бути менш вигідними. У США натякнули, що домовленість має бути погоджена ще до Різдва.

Президент України Володимир Зеленський та багато європейських лідерів не поспішають погоджуватися без чітких гарантій безпеки з боку США. Причина – побоювання нового нападу Росія через деякий час.

Остання пропозиція США, ймовірно, має розвіяти ці побоювання та підштовхнути Зеленського до швидких дій.

“Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати справді сильні гарантії, подібні до статті 5. Але ці гарантії не будуть на столі вічно. Вони доступні зараз, якщо буде досягнуто позитивного результату”, – сказав високопосадовець з адміністрації Трампа.

Йдеться про правові та військові зобов’язання, які можуть бути ратифіковані Конгресом і діяти навіть після завершення президентського терміну Трампа. У Європі не відкидають ймовірності, що без повноцінного вступу України до НАТО такі гарантії можуть виявитися недостатньо ефективними на практиці.