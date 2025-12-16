Теракт під час святкування Хануки в Сіднеї: одним із 16 загиблих був уродженець Ужгорода

Стало відомо про загибель під час теракту в Австралії уродженця Ужгорода Тібора Віцена, який прибув у Сідней на святкування Хануки. Чоловік став одним із шістнадцяти жертв стрілянини на пляжі Бонді-Біч.

Про це повідомили в ужгородській єврейській організації “Хабад”.

78-річний уродженець Ужгорода Тібор Віцен перебував у Сіднеї під час запалювання першої ханукальної свічки, де загинув внаслідок стрілянини.

Реклама

Реклама

“Пан Віцен був дорогою й шанованою людиною, дуже близькою до посланців Хабаду в Сіднеї. Він щиро прагнув бути активною частиною громади, допомагав, підтримував і поширював світло, добро та милосердя навколо себе”, – написали про загиблого в “Хабаді”.

Як пише 7NEWS Sydney, загиблий приїхав на святкування Хануки разом із дружиною та онуками.

Нагадаємо, у неділю, 14 грудня, на пляжі Бонді-Біч у передмісті міста Сідней в Австралії, двоє ісламістів – 50-річний чоловік та його 24-річний син – відкрили прицільний вогонь відвідувачах святкування Хануки. Унаслідок стрілянини загинули 16 людей. Наймолодшій жертві 10 років, найстаршій – 87. Десятки людей перебувають у лікарнях.

Також раніше повідомлялося, що серед жертв теракту у Сіднеї – виходець з України Алекс Клейтман, який вижив під час Голокосту.