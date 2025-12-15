Профільний Комітет ВР рекомендує прийняти закон про заміну “копійки” на “шаг”

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування “копійки” на “шаг”.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

За даними Національного банку України, майже 14 млрд монет (копійок) зараз є в обігу в Україні, нагадав нардеп Ярослав Железняк.

Він розповів, що “в майбутньому будуть випускатися тільки монети “50 шагів” певний час (3-4 роки), приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше більше 1 грн”, – зазначив Железняк.

У вересні 2024 року Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з “копійка” на “шаг”. Через місяць голова НБУ Андрій Пишний направив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку відповідний законопроєкт з проханням ініціювати його внесення на розгляд парламенту.