На півдні України без світла залишаються близько 430 тисяч споживачів

Станом на 15 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Про це в ефірі національного марафону «Єдині новини» повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко.

За його словами, масовані атаки, які відбулися в суботу та повторюються щодня, знижують надійність електропостачання для споживачів. Найбільші відключення зафіксовані на півдні України – в Одесі, Миколаєві та Херсонській області. Наразі без електроенергії залишаються близько 430 тисяч споживачів, енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Складною також залишається ситуація на Дніпропетровщині та Донеччині, де через нестачу генерації застосовуються тривалі графіки відключень. За словами Замулка, фахівці працюють над збільшенням обсягів електропостачання в цих регіонах.

Реклама

Реклама

Він зазначив, що балансування енергосистеми ускладнене внаслідок ураження потужних мереж і об’єктів НЕК «Укренерго», що безпосередньо впливає на графіки подачі електроенергії. Водночас аварійно-відновлювальні роботи ведуться цілодобово.

За словами керівника Держенергонагляду, графіки відключень постійно переглядаються з метою мінімізації незручностей для населення та забезпечення стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури.