Суд наклав арешт на гаджети Скороход: коментар нардепки

Сьогодні, 15 грудня, ВАКС арештував два мобільні телефони та планшет, вилучені під час обшуків у народної депутатки Анни Скороход, яку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря. Клопотання про арешт нерухомості підозрюваної суд не задовольнив.

Народна депутатка прокоментувала рішення суду щодо арешту гаджетів та заявила, що нехай тепер правоохоронці “пограють в Minecraft”.

Клопотання щодо арешту електронних пристроїв та нерухомості Скороход розглядалося на двох окремих засіданнях у “закритому форматі” на прохання НАБУ. Причина – “висвітлення особистої інформації”.

Сама Скороход наполягала на відкритому засіданні, заявляючи, що їй “немає чого приховувати”.

Нагадаємо, 9 грудня ВАКС обрав запобіжний захід для нардепки Анни Скороход у вигляді застави у понад 3 млн гривень. 12 грудня, за словами адвоката, “треті особи” внесли вказану суму. Суд зобов’язав Скороход носити електронний браслет.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня НАБУ й СБУ прийшли додому до Анни Скороход, після чого оголосили підозру у вимаганні хабаря групою осіб. За версією слідства, депутатка нібито “організувала діяльність злочинної групи”, яка запропонувала підприємцю за 250 тисяч доларів домовитися з РНБО про застосування санкцій щодо компанії-конкурента.