В Україні запровадили диференційовану систему повітряних тривог

В Україні діятиме нова система оголошення повітряних тривог із диференціацією за районами. Система вже діє по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей, і дозволяє скоротити тривалість тривог у громадах без безпосередньої загрози.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв”, – зазначила Свириденко.

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах і тепер розширена на всі області.

За словами Свириденко, новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність.

“Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах”, — йдеться в повідомленні.

Також передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

Нагадаємо, у Харкові диференційована система оголошення повітряних тривог діє з 22 лютого 2025 року. Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, Харків став першим містом в Україні, де реалізовано подібний проєкт. Це рішення має знизити психоемоційне навантаження на мешканців та покращити функціонування економіки.