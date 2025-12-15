Зеленський доручив розробити законопроєкт про вибори в умовах війни, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський доручив депутатам розробити законопроєкт про можливість проведення виборів під час воєнного стану. На Банковій вже відбулася робоча зустріч, присвячена виборчому процесу, під час якої обговорювалися безпекові аспекти та можливі новації голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

На Банковій уже відбулася робоча зустріч щодо можливості проведення виборів під час війни. Відповідний законопроєкт, розробка якого вже розпочалася, має вирішити безпекові питання.

“З новацій — можливість багатоденного голосування, а вкластися мають у 60-денний термін, як під час дострокових виборів президента. Ініціатива пов’язана не з якимись планами вибори провести – а була суто реакцією на слова Дональда Трампа про те, що в Україні виборів давно не було. Мовляв, ви дорікаєте нам у тому, що немає виборів — будь ласка, ми готові”, — йдеться в публікації.

Для проведення виборів в Україні потрібне щонайменше серйозне зниження військової активності — США мають вимагати від РФ припинити щоденні обстріли українських міст.

Водночас у причетних до розробки законопроєкту про вибори під час війни є сумніви в необхідності доведення цієї роботи до кінця, адже у Путіна відкинули ідею з референдумом, назвавши її “приводом для перепочинку”, який “не пройде”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність термінових виборів в Україні, натякаючи на проблеми з демократією. Президент України Володимир Зеленський відповів, що готовий до проведення виборів навіть в умовах війни.