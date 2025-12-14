Після першого снігу в Україну повертається потепління: прогноз на 15 грудня

В Україні вже з понеділка, 15 грудня, очікується потепління після першої зимової погоди.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, температура повітря підвищиться на кілька градусів і в більшості регіонів становитиме +1…+5 градусів. У західних областях тепліша погода збережеться без змін — як і сьогодні, там очікується +3…+6 градусів.

Невеликі морози ще затримаються на сході та північному сході України, де вдень прогнозують -1…-3 градуси. Загалом по країні переважатиме хмарна погода, на заході можливі прояснення через вплив антициклону. Мокрий сніг пройде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині — це залишки атмосферного фронту. На решті території істотних опадів не очікується, місцями можлива слабка мряка.

У Києві 15 грудня також потеплішає, через що сьогоднішній сніг почне підтавати. Максимальна температура повітря в столиці становитиме +2…+4 градуси. За словами синоптикині, можливі незначні опади у вигляді мряки або невеликого дощу, тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними на дорогах.

Наталка Діденко зазначає, що така погода є типовою для середини грудня. За попередніми прогнозами, чергове похолодання можливе близько 21 грудня, проте воно буде незначним.