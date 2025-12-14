        Суспільство

        У Харкові 19-річний лихач на BMW пролетів на червоне світло й поклав двох людей у лікарню

        Сергій Бордовський
        14 Грудня 2025 19:08
        Поліцейські Харкова встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими, яка сталася в Основ’янському районі міста. Про це повідомили в поліції Харківської області.

        Молодик на BMW спричинив аварію в Харкові, проїхавши на червоне світло / Фото: Нацполіція

        Аварія трапилася 13 грудня близько 21:45 на проспекті Аерокосмічному. За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля BMW 528 рухався на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем Peugeot 301.

        Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій Peugeot — 35-річний чоловік, а також його 22-річний пасажир. Обох потерпілих госпіталізували до медичного закладу.

        Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини аварії.


