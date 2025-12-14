На Сумщині внаслідок атаки дрона загинув цивільний, є перебої з електропостачанням

Російські війська знову атакували Сумщину ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів загинув цивільний мешканець, а в області виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, по території Сумської громади зафіксовано кілька атак ударними БпЛА, частину повітряних цілей силам ППО вдалося знищити.

Унаслідок ворожих ударів виникли перебої з електропостачанням. Профільні служби працюють за визначеними алгоритмами реагування: задіюють резервні рішення, а енергетики проводять відновлювальні роботи. За словами очільника ОВА, дії ворога спрямовані на те, щоб залишити людей без світла, однак область готувалася до таких сценаріїв і продовжує роботу для мінімізації ризиків для населення.

Водночас унаслідок прицільного удару ворожого дрона загинув цивільний мешканець Великописарівської громади. 62-річний чоловік їхав на велосипеді, коли його атакував російський безпілотник. Він отримав украй важкі поранення.

Через активну роботу ворожих дронів у цьому районі надати оперативну допомогу було неможливо — чоловік загинув на місці. Олег Григоров висловив співчуття рідним загиблого та наголосив, що ворог продовжує прицільно бити по цивільних у прикордонних громадах.

Начальник Сумської ОВА також підкреслив, що рішення про евакуацію є складним, однак у нинішніх умовах воно може врятувати життя.