Дрони атакували енергооб’єкти та нафтобази в рф і Криму — соцмережі

У ніч на 14 грудня телеграм-канали повідомили про серію атак безпілотників по об’єктах енергетичної та паливної інфраструктури в регіонах росії та на тимчасово окупованій території Криму. Йдеться про можливі ураження нафтобаз, нафтопереробних заводів, ГРЕС і електропідстанцій.

За даними телеграм-каналу ASTRA, у нічний час під атакою, ймовірно, опинилися Смоленська ГРЕС, нафтобаза в Урюпинську Волгоградської області, Афипський НПЗ у Краснодарському краї, а також НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. У низці населених пунктів місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежі.

Зокрема, губернатор Волгоградської області підтвердив загоряння на нафтобазі в Урюпинську внаслідок падіння уламків БПЛА. За його словами, було організовано евакуацію мешканців прилеглих будинків, інформації про постраждалих не надходило.

Водночас оперативний штаб Краснодарського краю заявив про падіння уламків безпілотників у селищі Афипському, де пошкоджено приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач. За офіційною інформацією, обійшлося без жертв.

Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 141 безпілотника за ніч над територією Росії та анексованим Кримом, а загалом — про 235 перехоплених БПЛА. При цьому Волгоградська область, де була атакована нафтобаза, у зведенні відомства не згадувалася.

Окремо про масштабні пожежі в Криму повідомляв телеграм-канал «Кримський вітер». За даними моніторингової групи, з посиланням на супутникові знімки, зафіксовано займання на нафтобазі в селищі Бітумне поблизу Сімферополя, повторне ураження Афипського НПЗ, пожежу на нафтобазі в Урюпинську, а також ймовірне ураження електропідстанції ПС «Джанкой» 330 кВ.

Крім того, впродовж вечора та ночі у різних районах окупованого Криму, зокрема в Севастополі, Феодосії, Джанкої, Саках і поблизу аеродрому «Кіровське», фіксувалися вибухи, робота ППО та пожежі, про що повідомляли місцеві жителі й моніторингові канали. Офіційної підтвердженої інформації про масштаби пошкоджень з українського боку наразі немає.