Ворог масовано атакував Одещину дронами: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури

У ніч на 14 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження об’єктів критичної та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, зазначивши, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих станом на ранок не надходила.

На місцях уражень працюють усі відповідні служби. Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури функціонують за рахунок генераторів.

За словами очільника Одеської ОВА, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Рятувальники та комунальні служби задіяні у повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.