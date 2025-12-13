Росія атакувала турецьке цивільне судно в Чорному морі — ВМС ЗСУ

Російська федерація 13 грудня 2025 року завдала цілеспрямованого удару безпілотником по турецькому цивільному судну VIVA, яке прямувало зерновим коридором до Єгипту з вантажем соняшникової олії. Про це повідомила пресслужба Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

На борту судна перебували 11 громадян Турецької Республіки. Атака була здійснена у відкритому морі, у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії українських систем протиповітряної оборони.

У ВМС наголосили, що дії росії є грубим і цинічним порушенням норм міжнародного морського права, принципів свободи судноплавства та положень Керівництва Сан-Ремо.

Наразі Військово-Морські Сили України перебувають на звʼязку з капітаном судна, а морська пошуково-рятувальна служба готова надати допомогу у разі необхідності. За інформацією ВМС, екіпаж не постраждав, судно продовжує рух до порту призначення в Єгипті.

У ВМС ЗСУ підкреслили, що росія своїми агресивними діями свідомо ставить під загрозу міжнародну безпеку судноплавства та кидає виклик міжнародному праву.