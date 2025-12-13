        Новини

        E-Tender як драйвер реформи, 10 років розвитку електронних закупівель в Україні

        13 Грудня 2025 19:56
        Електронні закупівлі в Україні сьогодні — це стандартизована система, яка стала символом прозорості, доброчесності та цифрової ефективності. Але десять років тому ситуація виглядала зовсім інакше: державні закупівлі часто асоціювалися з корупцією, непрозорістю та обмеженим доступом для бізнесу. Саме в цей момент почався рух у напрямку реформи, який назавжди змінив підхід до державних витрат.

        Серед ключових рушіїв цих змін — електронний майданчик E-Tender, який долучився до створення Prozorro ще на старті у 2014 році. За десятиліття він перетворився з невеликого інноваційного стартапу на повноцінну інфраструктуру електронної комерції, що об’єднує державний сектор, приватний бізнес та органи місцевого самоврядування.

        E-Tender серед витоків проекту Prozorro

        У 2014 році, коли в Україні зародилася ідея повністю перевести державні закупівлі в електронний формат, ринок не був готовий до великих змін. Потрібні були компанії, здатні швидко створювати технологічні рішення, працювати у відкритій моделі та підтримувати експертну спільноту.

        Саме тоді команда E-Tender однією з перших приєдналася до ініціативи Prozorro, підтримавши концепцію:

        • гібридної системи (центральна база даних Prozorro + комерційні майданчики),
        • принципу «Всі бачать все»,
        • золотого трикутника партнерства між бізнесом, владою та громадськістю.

        E-Tender став одним з тих майданчиків, які допомогли перетворити ідею в робочу систему, забезпечивши технологічну інтеграцію, клієнтську підтримку, залучення бізнесу та публічних замовників.

        Трансформація E-Tender

        За цей час майданчик пройшов значний шлях розвитку — від невеликої команди до цифрової платформи з тисячами клієнтів по всій Україні.

        Етап 1. Prozorro — фундамент реформи (2014–2017)

        E-Tender активно долучився до тестування системи, запуску модулів подання пропозицій, підготовки замовників, навчання бізнесу та розвитку методичних інструментів.

        У цей період майданчик:

        • накопичив експертизу роботи із законом «Про публічні закупівлі»,
        • впровадив перший електронний кабінет замовника,
        • створив інструменти для учасників та систему аналітики.

        Саме в цей час Prozorro перетворилась на обов’язковий механізм для всіх державних закупівель.

        Етап 2. Prozorro. Продажі — вихід за рамки закупівель (2016–2019)

        Коли держава почала створювати платформу для продажу майна, оренди, малої приватизації, E-Tender став одним із перших майданчиків, що приєдналися до Prozorro.Продажі.

        Це дозволило клієнтам брати участь у:

        • аукціонах з продажу комунального та державного майна,
        • оренді об’єктів нерухомості,
        • малої приватизації.

        Платформа розширила свою функціональність і стала мультисервісною.

        Етап 3. Prozorro Market — каталоги для швидких закупівель (2019–2022)

        E-Tender взяв участь у запуску маркетплейсу для державних замовників — Prozorro Market, що працює за принципом «державного Amazon».

        Майданчик створив інфраструктуру для:

        • постачальників, які бажають продавати через маркет,
        • замовників, які прагнуть купувати стандартні товари швидко та без складних тендерів.

        Це дозволило державі економити час і кошти на типових закупівлях.

        Етап 4. Комерційні закупівлі та приватні тендери (2020–2024)

        E-Tender розширився за межі лише публічних закупівель. На платформі з’явилися:

        • тендери приватних компаній,
        • внутрішні закупівельні процедури,
        • інструменти для корпоративного сектору,
        • аукціони комерційного майна.

        Це зробило платформу універсальним середовищем B2G та B2B-взаємодії.

        Як E-Tender вплинув на прозорість та конкуренцію в закупівлях?

        За 10 років майданчик допоміг сформувати нову культуру закупівель в Україні. Його внесок включає:

        Прозорість процесів

        Завдяки принципу «Всі бачать все» і відкритій аналітиці, яку активно популяризував E-Tender, корупційні ризики суттєво знизилися.

        Залучення бізнесу

        Майданчик проводив навчання, консультації, вебінари, відкривав доступ до:

        • API та технічних інструментів,
        • юридичної підтримки,
        • індивідуальних рішень для корпоративних клієнтів.

        Це допомогло збільшити конкуренцію: у середньому понад 2,4 учасники на одну закупівлю.

        Економія коштів

        Зростання конкуренції призвело до зниження цін на закупівлях, що дало державі мільярди гривень економії.

        Інновації

        E-Tender завжди був одним із майданчиків, які найшвидше адаптувалися до законодавчих змін та запускали нові сервіси: https://e-tender.ua/

        Вплив E-Tender на бізнес та державу сьогодні

        Сьогодні E-Tender — це не просто торговий майданчик. Це багатофункціональна екосистема електронних сервісів.

        Система вирішує задачі:

        • державних установ,
        • бізнесу будь-якого масштабу,
        • органів місцевого самоврядування,
        • приватних компаній.

        Для державного сектору:

        • ефективні та економні закупівлі,
        • доступ до Prozorro, Prozorro.Продажі, Prozorro Market,
        • професійна персональна підтримка,
        • широкий вибір інструментів в електронному кабінеті,
        • мінімізація корупційних ризиків.

        Для бізнесу:

        • доступ до ринку з бюджетом понад 300 млрд грн щороку,
        • участь у публічних та комерційних тендерах,
        • можливість продавати товар державі онлайн,
        • юридична підтримка від експертів майданчика,
        • персональні доробки інструментів під потреби користувача.

        E-Tender став мостом між державою та бізнесом, забезпечивши прозорість, конкурентність та доступність для всіх учасників ринку.

        Перспектива розвитку

        Майданчик продовжує працювати над:

        • автоматизацією та спрощенням процедур,
        • розвитком модулів штучного інтелекту,
        • інтеграцією аналітики нового покоління,
        • розширенням пропозицій для комерційного сектору,
        • посиленням відкритості та цифрової доброчесності.

        E-Tender за десятиліття довів, що українські технологічні рішення можуть не лише відповідати міжнародним стандартам, а й задавати нові тренди у цифровому врядуванні.

        E-Tender — це один із ключових драйверів українських реформ у сфері публічних закупівель. Його участь у створенні та розвитку Prozorro, еволюція від стартапу до масштабної інфраструктури, вплив на прозорість та бізнес-процеси — усе це робить майданчик важливим елементом цифрової держави.

        За 10 років E-Tender допоміг створити ринок, де правила однакові для всіх, а довіра стала фундаментом економічного зростання.


