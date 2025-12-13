E-Tender як драйвер реформи, 10 років розвитку електронних закупівель в Україні

Електронні закупівлі в Україні сьогодні — це стандартизована система, яка стала символом прозорості, доброчесності та цифрової ефективності. Але десять років тому ситуація виглядала зовсім інакше: державні закупівлі часто асоціювалися з корупцією, непрозорістю та обмеженим доступом для бізнесу. Саме в цей момент почався рух у напрямку реформи, який назавжди змінив підхід до державних витрат.

Серед ключових рушіїв цих змін — електронний майданчик E-Tender, який долучився до створення Prozorro ще на старті у 2014 році. За десятиліття він перетворився з невеликого інноваційного стартапу на повноцінну інфраструктуру електронної комерції, що об’єднує державний сектор, приватний бізнес та органи місцевого самоврядування.

E-Tender серед витоків проекту Prozorro

У 2014 році, коли в Україні зародилася ідея повністю перевести державні закупівлі в електронний формат, ринок не був готовий до великих змін. Потрібні були компанії, здатні швидко створювати технологічні рішення, працювати у відкритій моделі та підтримувати експертну спільноту.

Саме тоді команда E-Tender однією з перших приєдналася до ініціативи Prozorro, підтримавши концепцію:

гібридної системи (центральна база даних Prozorro + комерційні майданчики),

принципу «Всі бачать все»,

золотого трикутника партнерства між бізнесом, владою та громадськістю.

E-Tender став одним з тих майданчиків, які допомогли перетворити ідею в робочу систему, забезпечивши технологічну інтеграцію, клієнтську підтримку, залучення бізнесу та публічних замовників.

Трансформація E-Tender

За цей час майданчик пройшов значний шлях розвитку — від невеликої команди до цифрової платформи з тисячами клієнтів по всій Україні.

Етап 1. Prozorro — фундамент реформи (2014–2017)

E-Tender активно долучився до тестування системи, запуску модулів подання пропозицій, підготовки замовників, навчання бізнесу та розвитку методичних інструментів.

У цей період майданчик:

накопичив експертизу роботи із законом «Про публічні закупівлі»,

впровадив перший електронний кабінет замовника,

створив інструменти для учасників та систему аналітики.

Саме в цей час Prozorro перетворилась на обов’язковий механізм для всіх державних закупівель.

Етап 2. Prozorro. Продажі — вихід за рамки закупівель (2016–2019)

Коли держава почала створювати платформу для продажу майна, оренди, малої приватизації, E-Tender став одним із перших майданчиків, що приєдналися до Prozorro.Продажі.

Це дозволило клієнтам брати участь у:

аукціонах з продажу комунального та державного майна,

оренді об’єктів нерухомості,

малої приватизації.

Платформа розширила свою функціональність і стала мультисервісною.

Етап 3. Prozorro Market — каталоги для швидких закупівель (2019–2022)

E-Tender взяв участь у запуску маркетплейсу для державних замовників — Prozorro Market, що працює за принципом «державного Amazon».

Майданчик створив інфраструктуру для:

постачальників, які бажають продавати через маркет,

замовників, які прагнуть купувати стандартні товари швидко та без складних тендерів.

Це дозволило державі економити час і кошти на типових закупівлях.

Етап 4. Комерційні закупівлі та приватні тендери (2020–2024)

E-Tender розширився за межі лише публічних закупівель. На платформі з’явилися:

тендери приватних компаній,

внутрішні закупівельні процедури,

інструменти для корпоративного сектору,

аукціони комерційного майна.

Це зробило платформу універсальним середовищем B2G та B2B-взаємодії.

Як E-Tender вплинув на прозорість та конкуренцію в закупівлях?

За 10 років майданчик допоміг сформувати нову культуру закупівель в Україні. Його внесок включає:

Прозорість процесів

Завдяки принципу «Всі бачать все» і відкритій аналітиці, яку активно популяризував E-Tender, корупційні ризики суттєво знизилися.

Залучення бізнесу

Майданчик проводив навчання, консультації, вебінари, відкривав доступ до:

API та технічних інструментів,

юридичної підтримки,

індивідуальних рішень для корпоративних клієнтів.

Це допомогло збільшити конкуренцію: у середньому понад 2,4 учасники на одну закупівлю.

Економія коштів

Зростання конкуренції призвело до зниження цін на закупівлях, що дало державі мільярди гривень економії.

Інновації

E-Tender завжди був одним із майданчиків, які найшвидше адаптувалися до законодавчих змін та запускали нові сервіси: https://e-tender.ua/

Вплив E-Tender на бізнес та державу сьогодні

Сьогодні E-Tender — це не просто торговий майданчик. Це багатофункціональна екосистема електронних сервісів.

Система вирішує задачі:

державних установ,

бізнесу будь-якого масштабу,

органів місцевого самоврядування,

приватних компаній.

Для державного сектору:

ефективні та економні закупівлі,

доступ до Prozorro, Prozorro.Продажі, Prozorro Market,

професійна персональна підтримка,

широкий вибір інструментів в електронному кабінеті,

мінімізація корупційних ризиків.

Для бізнесу:

доступ до ринку з бюджетом понад 300 млрд грн щороку,

участь у публічних та комерційних тендерах,

можливість продавати товар державі онлайн,

юридична підтримка від експертів майданчика,

персональні доробки інструментів під потреби користувача.

E-Tender став мостом між державою та бізнесом, забезпечивши прозорість, конкурентність та доступність для всіх учасників ринку.

Перспектива розвитку

Майданчик продовжує працювати над:

автоматизацією та спрощенням процедур,

розвитком модулів штучного інтелекту,

інтеграцією аналітики нового покоління,

розширенням пропозицій для комерційного сектору,

посиленням відкритості та цифрової доброчесності.

E-Tender за десятиліття довів, що українські технологічні рішення можуть не лише відповідати міжнародним стандартам, а й задавати нові тренди у цифровому врядуванні.

E-Tender — це один із ключових драйверів українських реформ у сфері публічних закупівель. Його участь у створенні та розвитку Prozorro, еволюція від стартапу до масштабної інфраструктури, вплив на прозорість та бізнес-процеси — усе це робить майданчик важливим елементом цифрової держави.

За 10 років E-Tender допоміг створити ринок, де правила однакові для всіх, а довіра стала фундаментом економічного зростання.