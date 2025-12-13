E-Tender як драйвер реформи, 10 років розвитку електронних закупівель в Україні

Електронні закупівлі в Україні сьогодні — це стандартизована система, яка стала символом прозорості, доброчесності та цифрової ефективності. Але десять років тому ситуація виглядала зовсім інакше: державні закупівлі часто асоціювалися з корупцією, непрозорістю та обмеженим доступом для бізнесу. Саме в цей момент почався рух у напрямку реформи, який назавжди змінив підхід до державних витрат.
Серед ключових рушіїв цих змін — електронний майданчик E-Tender, який долучився до створення Prozorro ще на старті у 2014 році. За десятиліття він перетворився з невеликого інноваційного стартапу на повноцінну інфраструктуру електронної комерції, що об’єднує державний сектор, приватний бізнес та органи місцевого самоврядування.
E-Tender серед витоків проекту Prozorro
У 2014 році, коли в Україні зародилася ідея повністю перевести державні закупівлі в електронний формат, ринок не був готовий до великих змін. Потрібні були компанії, здатні швидко створювати технологічні рішення, працювати у відкритій моделі та підтримувати експертну спільноту.
Саме тоді команда E-Tender однією з перших приєдналася до ініціативи Prozorro, підтримавши концепцію:
- гібридної системи (центральна база даних Prozorro + комерційні майданчики),
- принципу «Всі бачать все»,
- золотого трикутника партнерства між бізнесом, владою та громадськістю.
E-Tender став одним з тих майданчиків, які допомогли перетворити ідею в робочу систему, забезпечивши технологічну інтеграцію, клієнтську підтримку, залучення бізнесу та публічних замовників.
Трансформація E-Tender
За цей час майданчик пройшов значний шлях розвитку — від невеликої команди до цифрової платформи з тисячами клієнтів по всій Україні.
Етап 1. Prozorro — фундамент реформи (2014–2017)
E-Tender активно долучився до тестування системи, запуску модулів подання пропозицій, підготовки замовників, навчання бізнесу та розвитку методичних інструментів.
У цей період майданчик:
- накопичив експертизу роботи із законом «Про публічні закупівлі»,
- впровадив перший електронний кабінет замовника,
- створив інструменти для учасників та систему аналітики.
Саме в цей час Prozorro перетворилась на обов’язковий механізм для всіх державних закупівель.
Етап 2. Prozorro. Продажі — вихід за рамки закупівель (2016–2019)
Коли держава почала створювати платформу для продажу майна, оренди, малої приватизації, E-Tender став одним із перших майданчиків, що приєдналися до Prozorro.Продажі.
Це дозволило клієнтам брати участь у:
- аукціонах з продажу комунального та державного майна,
- оренді об’єктів нерухомості,
- малої приватизації.
Платформа розширила свою функціональність і стала мультисервісною.
Етап 3. Prozorro Market — каталоги для швидких закупівель (2019–2022)
E-Tender взяв участь у запуску маркетплейсу для державних замовників — Prozorro Market, що працює за принципом «державного Amazon».
Майданчик створив інфраструктуру для:
- постачальників, які бажають продавати через маркет,
- замовників, які прагнуть купувати стандартні товари швидко та без складних тендерів.
Це дозволило державі економити час і кошти на типових закупівлях.
Етап 4. Комерційні закупівлі та приватні тендери (2020–2024)
E-Tender розширився за межі лише публічних закупівель. На платформі з’явилися:
- тендери приватних компаній,
- внутрішні закупівельні процедури,
- інструменти для корпоративного сектору,
- аукціони комерційного майна.
Це зробило платформу універсальним середовищем B2G та B2B-взаємодії.
Як E-Tender вплинув на прозорість та конкуренцію в закупівлях?
За 10 років майданчик допоміг сформувати нову культуру закупівель в Україні. Його внесок включає:
Прозорість процесів
Завдяки принципу «Всі бачать все» і відкритій аналітиці, яку активно популяризував E-Tender, корупційні ризики суттєво знизилися.
Залучення бізнесу
Майданчик проводив навчання, консультації, вебінари, відкривав доступ до:
- API та технічних інструментів,
- юридичної підтримки,
- індивідуальних рішень для корпоративних клієнтів.
Це допомогло збільшити конкуренцію: у середньому понад 2,4 учасники на одну закупівлю.
Економія коштів
Зростання конкуренції призвело до зниження цін на закупівлях, що дало державі мільярди гривень економії.
Інновації
E-Tender завжди був одним із майданчиків, які найшвидше адаптувалися до законодавчих змін та запускали нові сервіси: https://e-tender.ua/
Вплив E-Tender на бізнес та державу сьогодні
Сьогодні E-Tender — це не просто торговий майданчик. Це багатофункціональна екосистема електронних сервісів.
Система вирішує задачі:
- державних установ,
- бізнесу будь-якого масштабу,
- органів місцевого самоврядування,
- приватних компаній.
Для державного сектору:
- ефективні та економні закупівлі,
- доступ до Prozorro, Prozorro.Продажі, Prozorro Market,
- професійна персональна підтримка,
- широкий вибір інструментів в електронному кабінеті,
- мінімізація корупційних ризиків.
Для бізнесу:
- доступ до ринку з бюджетом понад 300 млрд грн щороку,
- участь у публічних та комерційних тендерах,
- можливість продавати товар державі онлайн,
- юридична підтримка від експертів майданчика,
- персональні доробки інструментів під потреби користувача.
E-Tender став мостом між державою та бізнесом, забезпечивши прозорість, конкурентність та доступність для всіх учасників ринку.
Перспектива розвитку
Майданчик продовжує працювати над:
- автоматизацією та спрощенням процедур,
- розвитком модулів штучного інтелекту,
- інтеграцією аналітики нового покоління,
- розширенням пропозицій для комерційного сектору,
- посиленням відкритості та цифрової доброчесності.
E-Tender за десятиліття довів, що українські технологічні рішення можуть не лише відповідати міжнародним стандартам, а й задавати нові тренди у цифровому врядуванні.
E-Tender — це один із ключових драйверів українських реформ у сфері публічних закупівель. Його участь у створенні та розвитку Prozorro, еволюція від стартапу до масштабної інфраструктури, вплив на прозорість та бізнес-процеси — усе це робить майданчик важливим елементом цифрової держави.
За 10 років E-Tender допоміг створити ринок, де правила однакові для всіх, а довіра стала фундаментом економічного зростання.