У Польщі посилюється антиукраїнська пропаганда

Антиукраїнська пропаганда в польському інформаційному просторі різко посилилася за останні місяці. Про це йдеться в новому звіті польської організації Demagog, яка з 2022 року системно моніторить дезінформацію, спрямовану проти України та українців, повідомляє Польське Радіо. Аналітики фіксують не лише зростання кількості ворожих публікацій, а й стрімке збільшення їхніх охоплень, що свідчить про дедалі глибший вплив таких наративів на суспільні настрої в Польщі.

Як пояснює головний редактор Demagog Марцін Костецький, йдеться вже не про поодинокі прояви мови ненависті, а про цілі хвилі скоординованих інформаційних атак, які активізуються навколо резонансних політичних і безпекових подій. Вето президента на закон про допомогу громадянам України, інциденти з російськими дронами або навіть культурні події ставали приводом для різкого сплеску публікацій, у яких українців зображують як «привілейованих», «небезпечних» або таких, що нібито загрожують польській державності.

У звіті зазначається, що ці наративи базуються на маніпуляціях і фейках — від тверджень про «захоплення» українцями польської медицини й системи соціальної допомоги до теорій змови про «українізацію» Польщі. Водночас офіційні дані свідчать, що більшість українців у країні утримують себе власною працею та роблять позитивний внесок в економіку й систему охорони здоров’я. Окремі відео чи повідомлення, вирвані з контексту, використовуються як емоційні тригери для перекладання відповідальності за системні проблеми на біженців.

Реклама

Реклама

«Остаточна мета цієї пропаганди — не зіпсувати відносини між поляками й українцями, а домогтися того, щоб Польща припинила допомогу Україні», — наголошує Марцін Костецький. За його словами, без активнішої ролі держави у спростуванні дезінформації та підвищенні медіаграмотності суспільства громадські організації самостійно не зможуть зупинити цей процес.

Окрему занепокоєність у Demagog викликає використання сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, для створення фейкових «свідчень», наприклад нібито заяв польських військових про територіальні претензії до України. Такі матеріали підривають довіру між суспільствами та експлуатують високий рівень довіри до армії й страхи, пов’язані з війною. Значна частина антиукраїнських повідомлень, за даними аналітиків, поширюється анонімними акаунтами або публічними особами, які свідомо чи несвідомо відтворюють російські пропагандистські тези.