Службовця Міноборони Польщі звинуватили у роботі на розвідку Білорусі

Затриманий минулого вівторка співробітник польського Міністерства національної оборони працював на розвідку Білорусі, повідомляє польський портал Onet із посиланням на джерела.

3 лютого пресслужба військового відомства повідомила про затримання співробітника Міністерства національної оборони. Onet писав, що 60-річний затриманий працював у міністерстві з 1990-х років.

4 лютого йому висунули обвинувачення у шпигунстві та активній участі в іноземній розвідці. Його заарештували на три місяці.

Пізніше портал із посиланням на керівництво польських спецслужб уточнив, що затриманий на ім’я Владислав П. співпрацював із розвідкою Білорусі.

За даними видання, Служба військової контррозвідки Польщі ідентифікувала співробітника як можливого агента ще в середині 2024 року. Правоохоронці непомітно обмежили йому доступ до секретних матеріалів і розпочали спостереження, щоб виявити канали зв’язку, можливих кураторів, інших агентів і коло осіб, які становили для нього інтерес, зазначає «Настоящее Время».

Речник міністра-координатора польських спецслужб Яцек Добжинський раніше повідомляв «Вот Так», що з лютого 2022 року слідчі органи порушили 71 кримінальну справу про шпигунство в інтересах Росії та Білорусі. Крім того, станом на жовтень 2025 року в Польщі за підозрою в диверсіях затримали 55 осіб, серед яких 11 громадян Білорусі.