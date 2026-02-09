Збитки від ударів дронів по НПЗ в РФ перевищили 1 трлн рублів

Збитки російських нафтових компаній від ударів безпілотників по НПЗ перевищили трильйон рублів. Про це «Комерсанту» розповів заступник гендиректора страхового брокера Mains Євген Боровиков.

«За нашими оцінками, прямі збитки в нафтогазовій галузі від ударів БПЛА вже давно перевалили за 100 млрд рублів, а разом із втратою прибутку і непрямими збитками – понад 1 трлн рублів», – розповів Боровиков виданню.

Згідно з підрахунками Bloomberg, за 2025 рік Україна здійснила 120 атак на російські нафтові підприємства. Більшість ударів припала на НПЗ (81), морську інфраструктуру, що включає нафтогазові родовища (27), трубопроводи (8) і танкери (4).

На цьому тлі доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися майже на 25% – до 8,5 трлн рублів, випливає з даних Мінфіну РФ.

Через українські удари в Росії зросла збитковість страхових компаній

Як повідомляє «Комерсант» з посиланням на співрозмовників у провідних страхових компаніях країни, в Росії зросла і вже перевищила 100% збитковість у сегменті страхування від “тероризму” і «диверсій». Джерела видання пов’язують це зі зростанням страхових випадків.

«Удари наносяться по об’єктах, що забезпечують життєздатність економіки Росії: підприємствам нафтохімічного, газового, електроенергетичного сектора та інфраструктурним об’єктам», – розповіли в Російській національній перестрахувальній компанії. Зростання збитковості призводить до підвищення страхових тарифів, зазначає «Комерсант».