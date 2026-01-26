У Слов’янську-на-Кубані дрони атакували НПЗ

Дрони атакували Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї, повідомили в оперштабі регіону.

Уламки безпілотників впали на території двох підприємств, сталися загоряння. Постраждала одна людина — її госпіталізували з травмою, що не загрожує життю, уточнили в оперативному штабі.

Також уламки дронів нібито пошкодили сім приватних будинків, постраждалих немає.

Реклама

Реклама

За даними телеграм-каналів, у Слов’янську-на-Кубані був атакований нафтопереробний завод — ймовірно, мова йде про «Слов’янськ-Еко».

Міноборони Росії повідомило, що протягом ночі над Краснодарським краєм нібито було перехоплено і знищено 34 українські безпілотники. Ще чотири дрони сили ППО збили над Азовським морем і по одному — над Брянською та Калузькою областями. Про постраждалих не повідомляється.