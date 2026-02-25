У Києві працівники автомийки викрали з авто клієнтки понад 22 тисячі доларів

У Києві правоохоронці затримали двох працівників автомийки, яких підозрюють у крадіжці грошей із автомобіля клієнтки. Про це повідомили у поліції столиці.

Із заявою до Солом’янського управління поліції звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що після візиту на автомийку з багажника її автомобіля зникла значна сума коштів — близько мільйона гривень.

За словами заявниці, під час нічної повітряної тривоги вона забрала з дому всі заощадження та спустилася до паркінгу, де перебувала в автомобілі, перечікуючи небезпеку. Згодом гроші залишила у багажнику та передала авто на мийку. Після обслуговування частини коштів вона не дорахувалася.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє працівників мийки — 29-річний та 33-річний чоловіки. Під час зміни вони помітили в багажнику гроші та вирішили привласнити частину з них.

За даними слідства, фігуранти забрали 22 500 доларів США та 1 700 євро, після чого розділили викрадене між собою.

Правоохоронці затримали обох чоловіків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Більшу частину викраденої суми вдалося вилучити та повернути власниці, решту підозрювані встигли витратити.

Поліція Києва затримала двох чоловіків за крадіжку грошей з автомобіля / Фото Нацполіція

Слідчі повідомили затриманим про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.