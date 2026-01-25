У Харкові за крадіжку кавомашини чоловікові загрожує від 5 до 8 років

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який викрав майно з квартири місцевого жителя. Сума завданих збитків перевищує 8,5 тисячі гривень.

За інформацією поліції Харківщини, зловмисник перебував на першому поверсі житлового будинку на вулиці Данилевського та скористався відчиненими дверима квартири. Незаконно проникнувши до помешкання, він викрав кавомашину, після чого залишив місце події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Фігуранту повідомлено про підозру, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

