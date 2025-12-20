У Дніпрі чоловік намагався непомітно винести з гіпермаркету продуктів майже на 10 тисяч гривень

Слідчі Дніпра повідомили про підозру 34-річному місцевому жителю, який намагався викрасти з гіпермаркету дороговартісні продукти харчування на майже 10 тисяч гривень, повідомляє Поліція Дніпропетровщини.

У Дніпрі затримали чоловіка за спробу викрадення продуктів на майже 10 тисяч гривень / Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, під час перебування в гіпермаркеті, розташованому в одному з районів міста, чоловік приховав товари та спробував залишити приміщення поза касовою зоною, не розрахувавшись за покупки. Його дії помітили працівники служби охорони, які зупинили порушника та викликали поліцію.

Правоохоронці задокументували обставини події та затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами досудового розслідування слідчі повідомили фігуранту про підозру у закінченому замаху на таємне викрадення чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.