Трамп доручив оприлюднити документи про НЛО та інопланетян

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручає федеральним відомствам розпочати процес ідентифікації та оприлюднення урядових документів, пов’язаних із позаземним життям, невпізнаними повітряними явищами (UAP) та невпізнаними літаючими об’єктами (UFO). Про це повідомляє Bloomberg.

У дописі в Truth Social Трамп зазначив, що через «величезний інтерес» громадськості доручає відповідним відомствам розпочати процедуру публікації файлів, пов’язаних із цими питаннями. Раніше він звинуватив колишнього президента Барака Обаму у розголошенні секретної інформації після того, як той під час подкасту згадав про ідею існування позаземного життя.

Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, Трамп заявив, що Обама нібито «дав секретну інформацію», і припустив, що може «позбавити його проблем», якщо розсекретить відповідні матеріали. Водночас Обама раніше сказав, що інопланетяни «реальні», але додав, що не бачив їх і що їх не приховують на базі Area 51, пізніше уточнивши, що не мав на увазі наявність спеціальних знань.

У 2021 році американська розвідка оприлюднила звіт про невпізнані літаючі об’єкти, зафіксовані військовими пілотами протягом останніх десятиліть. У документі не було остаточних висновків чи підтверджень причетності інопланетян, однак уряд заявив про намір серйозніше ставитися до подібних повідомлень. Того ж року Пентагон опублікував відео, на яких американські військові пілоти відстежують об’єкти, що різко змінюють напрямок у повітрі.

Ініціатива Трампа з’явилася на початку напруженого року проміжних виборів, коли увага громадськості також прикута до матеріалів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном, а також до теми вартості життя, яка впливає на його рейтинги. Республіканці намагаються зберегти більшість у Конгресі на тлі зростання критики щодо економічної політики президента.