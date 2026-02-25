Орбан звинувачує Україну в підготовці атак на енергосистему Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор орган заявив, що Україна нібито готує дії з метою порушення роботи угорської енергетичної системи, та наказав посилити охорону критичної інфраструктури із залученням військових, передає Reuters.

Про це він повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook. За словами Орбана, рішення ухвалене на тлі зупинки нафтопроводу Druzhba oil pipeline, яким російська нафта постачається до Угорщини та Словаччини.

Будапешт і Братислава раніше поклали відповідальність за тривалу зупинку поставок на Київ. Натомість українська сторона заявляла, що перебої спричинені ударом російського безпілотника по обладнанню трубопроводу на заході України. Міністерство закордонних справ України поки що не коментувало останні звинувачення Орбана.

У своєму зверненні угорський прем’єр наголосив, що зупинка «Дружби» має «політичні, а не технічні причини», і послався на дані розвідки, які нібито свідчать про можливі подальші спроби дестабілізувати угорську енергосистему.

«Я бачу, що Україна готує нові дії для порушення роботи угорської енергетичної системи», — заявив Орбан, додавши, що наказав розгорнути військових та необхідне обладнання поблизу ключових енергетичних об’єктів.

Ситуація розгортається на тлі напружених відносин між Будапештом і Києвом. Угорщина та Словаччина зберігають робочі контакти з Москвою і неодноразово виступали проти окремих ініціатив Європейського Союзу щодо військової підтримки України у війні проти Росії.

Цього тижня Угорщина також зберегла вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії та на масштабну фінансову допомогу Україні, пов’язавши свою позицію з енергетичними суперечками.

Орбан раніше заявляв, що парламентські вибори в Угорщині, заплановані на 12 квітня, стануть «вибором між війною і миром», стверджуючи, що його опоненти можуть втягнути країну у війну по сусідству з Україною.