У Києві затримали підозрюваних у підпалі автівок Tesla: з 2000 доларів від РФ палії отримали 20

Правоохоронці затримали у Києві 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, яких підозрюють у підпалі трьох автомобілів Tesla у Святошинському районі. Зловмисники діяли на замовлення представника російських спецслужб. За скоєне паліям загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Три повідомлення про підпали автомобілів, що сталися на території Святошинського району в нічний час, надійшли до поліції протягом кількох днів. Правоохоронці встановили, що до вчинення злочинів причетні двоє місцевих жителів – 16-річна дівчина та 19-річний хлопець.

Реклама

Реклама

“Попередньо встановлено, що з ними через месенджер зв’язався представник ворожих спецслужб, який запропонував за грошову винагороду підпалювати автомобілі преміумкласу”, – розповіли в поліції.

Спільники погодилися та отримали детальну інструкцію щодо вибору транспортних засобів, способу підпалу та відеофіксації вчиненого. Надалі вони підшукали три автомобілі Tesla та підпалили їх.

Правоохоронці розшукали підозрюваних. Під час обшуку за місцем проживання паліїв вилучили речові докази, які вказують на їхню причетність до злочинів.

Встановлено, що з обіцяних двох тисяч доларів за підпали авто, російські спецслужби перерахували виконавцям лише 20 доларів.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Наразі встановлюються інші учасники злочину.