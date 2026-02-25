Офіс генпрокурора скерував до МКС дані про удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду скеровано інформаційне повідомлення щодо атак РФ на об’єкти енергетики України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року. Документ підготовлено Офісом Генерального прокурора спільно з СБУ та міжвідомчою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Інформація стосується ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України протягом опалювального сезону. У документі зазначено, що атаки, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України.

Удари здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих атак із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування. Їх інтенсивність перевищила попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

Було уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми — від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. З урахуванням погодних умов кумулятивний ефект обстрілів зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні, а наслідки відчув майже кожен мешканець України.

Унаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинули 11 та поранені 68 цивільних осіб.

Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний та систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності – йдеться в повідомленні.

Офіс Прокурора МКС поінформовано про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетні підрозділи ЗС РФ і представників військово-політичного керівництва РФ, які могли віддавати відповідні накази.

Повідомлення скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб РФ, які вже перебувають у фокусі розслідування Офісу Прокурора МКС, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС.