Британія та Франція в ООН назвали брехнею твердження Москви про передачу Україні ядерної зброї

Велика Британія та Франція під час засідання Ради безпеки ООН спростували заяви російської влади про нібито підготовку до передачі Україні ядерної бомби. У британському уряді та МЗС України також відкинули ці твердження, назвавши їх неправдивими та абсурдними.

Про це повідомляє Суспільне.

Представник Росії в ООН Василь Небензя повторив заяву Москви про буцімто підготовку до передачі Києву “ядерної бомби”. У відповідь молодший міністр Великої Британії у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівен Дауті назвав ці слова відвертою брехнею.

“Звинувачення, висунуте представником Російської Федерації, — відверта брехня. Він каже, що ми втратили контакт із реальністю. Насправді втратила контакт із реальністю Росія”, — заявив він.

За його словами, Лондон дотримується зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та не постачає і не постачатиме Україні ядерну зброю або відповідні технології.

Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафонт також спростував російські звинувачення, назвавши їх грубою дезінформацією, яка не має жодного фактичного підґрунтя.

“Порушує якраз Росія, яка погрожує ядерною зброєю протягом чотирьох років, приховує свої маневри з розповсюдження та підтримує ядерні програми КНДР та Ірану, цивільний характер яких ніколи не був доведений”, — додав він.

Напередодні речник прем’єр-міністра Великої Британії Кір Стармер заявив, що твердження Росії про ядерну та “брудну бомбу” є неправдивими і є спробою відвернути увагу від дій Москви в Україні.

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі агентству Reuters назвав ці заяви РФ «абсурдними», підкресливши, що Україна вже неодноразово їх спростовувала і робить це знову офіційно.

Нагадаємо, 24 лютого Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Лондон і Париж нібито активно працюють над таємною передачею Києву ядерної зброї — атомної або так званої “брудної бомби”, яку, за версією російського відомства, планують замаскувати як результат розробки самих українців. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав цю інформацію надзвичайно важливою, заявивши, що вона становить загрозу режиму нерозповсюдження і буде врахована під час подальших перемовин. Володимир Путін, виступаючи на колегії ФСБ, також нагадав про наслідки спроб “використовувати ядерний компонент”, заявивши, що “противники Росії розуміють, чим це може закінчитися”.