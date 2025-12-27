Супутникові знімки вказують на можливе розміщення ядерних ракет РФ у Білорусі

Росія, ймовірно, розміщує нові ядерно-спроможні гіперзвукові балістичні ракети на території колишньої авіабази на сході Білорусі. Таке розгортання може посилити здатність Москви завдавати ракетних ударів по Європі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження американських експертів Джеффрі Льюїса з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декера Евелета з аналітичної організації CNA. Вони вивчили супутникові знімки Planet Labs і дійшли висновку, що Росія з імовірністю 90% планує розмістити мобільні пускові установки ракет «Орешник» на території колишньої авіабази поблизу міста Кричев, приблизно за 307 км від Мінська.

Супутникове зображення від Planet Labs, зроблене 16 листопада 2025 року, показує місце, де, на думку американських дослідників, Росія, ймовірно, розміщує свою нову гіперзвукову крилату ракету «Орешник» з ядерною боєголовкою на занедбаній авіабазі Кричев на сході Білорусі, поблизу кордону з Росією / Фото Planet Labs

За оцінкою дослідників, зафіксовані на знімках елементи — зокрема військовий залізничний перевантажувальний пункт, огороджений периметр безпеки та замаскований бетонний майданчик — відповідають інфраструктурі стратегічної ракетної бази. Будівельні роботи, за їхніми даними, розпочалися на початку серпня і велися в прискореному режимі.

Президент РФ Володимир Путін раніше заявляв про намір розмістити ракети середньої дальності «Орешник» у Білорусі, однак точне місце не розкривалося. Ракета має заявлену дальність до 5 500 км, а в листопаді 2024 року Росія вже випробувала її в неядерному оснащенні під час удару по території України.

Експерти зазначають, що можливе розміщення «Орешника» в Білорусі може свідчити про зростаючу залежність Кремля від ядерного стримування на тлі війни проти України та прагнення стримати країни НАТО від подальшого постачання далекобійної зброї Києву. У Москві та Мінську офіційних коментарів щодо конкретного місця розгортання наразі не надали.