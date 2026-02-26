Збрив вуса, щоб його не впізнали: у Києві затримали чоловіка за глузування з меморіалу на Майдані

Поліція Києва затримала чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані. Про це повідомляє поліція Києва.

Про протиправні дії стало відомо напередодні після поширення в соцмережах відео, на якому чоловік, перебуваючи на головній площі країни, висміював місце пам’яті полеглим Героям та вимагав прибрати встановлені прапорці.

Правоохоронці встановили, що автором допису є 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ. Поліцейські затримали його за місцем проживання. За інформацією поліції, чоловік зрозумів, що своєю поведінкою привернув увагу, тому збрив вуса, аби його не впізнали люди та не знайшли правоохоронці. Пояснити мотиви свого вчинку він не зміг.

Затриманого передали Військовій службі правопорядку, яка визначатиме подальшу міру відповідальності.