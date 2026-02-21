У центрі Києва врятували малолітніх діггерів, які заблукали в каналізації

У Києві патрульні поліцейські спільно з рятувальниками ДСНС провели операцію з порятунку дітей, які заблукали в каналізаційній мережі під столицею. Про це повідомили в Національній поліції.

На спецлінію 112 звернулися самі діти, які розповіли, що опинилися в підземній каналізації, змерзли та не можуть знайти вихід. Враховуючи небезпеку перебування в таких умовах — ризик завалів, витоку отруйних газів чи раптового затоплення — правоохоронці негайно вирушили на пошуки.

Патрульні разом із рятувальниками обстежили люки та дощову каналізацію й виявили дітей у зливній системі на Хрещатику. Хлопців заспокоїли, після чого рятувальники дістали їх із підземної пастки.

На щастя, діти не постраждали. Наразі всі обставини події з’ясовують працівники ювенальної превенції.

У поліції закликали батьків говорити з дітьми про правила безпеки та пояснювати, що необережна цікавість може становити загрозу для життя і здоров’я.