Уражено об’єкти ВПК і логістики РФ: ЗСУ атакували завод із виробництва ракет “Ярс” і “Булава”

У ніч на 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії Збройних сил України завдали ударів по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу та логістики противника. Для ураження застосовано крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

За даними Генерального штабу ЗСУ, уражено підприємство воєнно-промислового комплексу «Воткинський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати удару уточнюються.

«Воткинський завод» здійснює виробництво міжконтинентальних балістичних ракет РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичних ракет ЗМ-30 («Р-30») «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А», а також ракет типу 9М723-1 для оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» і 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».

Крім того, за попередньою інформацією, підрозділи Сил оборони уразили Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ, який задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На підприємстві також зафіксовано пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються.

На тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у Донецьку та майстерню з виробництва й обслуговування безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Нова Каракуба.

Окрім цього, у населеному пункті Пологи на тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони завдали удару по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.