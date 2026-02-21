У Саранську (Мордовія) горить приладобудівний завод “Електровипрямляч”

У Саранську пожежа в районі ПАТ «Електровипрямляч», повідомляють місцеві жителі, імовірно, завод був атакований.

За даними МНС Мордовії, площа пожежі становить близько 150 кв. м., постраждалих немає.

В Саранске горит приборостроительный завод «Электровыпрямитель»



По данным МЧС Мордовии, площадь пожара составляет около 150 кв. м., пострадавших нет.



Причины возгорания не сообщаются, однако незадолго до того, как появились первые сообщения о пожаре, в Мордовии объявляли режим «беспилотная опасность».

Причини загоряння не повідомляються, проте незадовго до того, як з’явилися перші повідомлення про пожежу, в Мордовії оголошували режим «безпілотна небезпека».

ПАТ «Електровипрямляч» займається розробкою і випуском силових напівпровідникових приладів. Компанія є одним з ключових підприємств електротехнічної галузі в Росії.