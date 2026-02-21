        Події

        У Саранську (Мордовія) горить приладобудівний завод “Електровипрямляч”

        Віктор Алєксєєв
        21 Лютого 2026 12:59
        читать на русском →
        Дим від пожежі на заводі «Електровипрямляч» / Скріншот
        Дим від пожежі на заводі «Електровипрямляч» / Скріншот

        У Саранську пожежа в районі ПАТ «Електровипрямляч», повідомляють місцеві жителі, імовірно, завод був атакований.

        За даними МНС Мордовії, площа пожежі становить близько 150 кв. м., постраждалих немає.

        Причини загоряння не повідомляються, проте незадовго до того, як з’явилися перші повідомлення про пожежу, в Мордовії оголошували режим «безпілотна небезпека».

        ПАТ «Електровипрямляч» займається розробкою і випуском силових напівпровідникових приладів. Компанія є одним з ключових підприємств електротехнічної галузі в Росії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини