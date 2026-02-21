        Події

        П’ятеро поранених і загиблі поліцейські: Харківщина зазнала нових ударів

        Віктор Алєксєєв
        21 Лютого 2026 09:04
        Ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова / Фото Харківська ОВА
        Ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова / Фото Харківська ОВА

        Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та десяти населених пунктах Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

        Унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей. У селі Безруки Дергачівської громади поранення отримала 70-річна жінка. У селі Середній Бурлук Великобурлуцької громади травмувалися 65-річний і 70-річний чоловіки. У селищі Куп’янськ-Вузловий постраждали чоловіки віком 46 і 43 роки.

        У Середньому Бурлуку під час проведення евакуації загинули двоє поліцейських підрозділу «Білі Янголи». У селищі Малинівка рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох загиблих.

        За даними обласної влади, ворог атакував Новобаварський район Харкова безпілотниками. Загалом по території області противник застосував чотири БпЛА типу «Герань-2», вісім FPV-дронів та ще чотири безпілотники, тип яких встановлюється.

        Внаслідок ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено покрівлю та скління вікон у двох багатоквартирних будинках і одному приватному будинку. У Богодухівському районі зазнав пошкоджень приватний будинок у селі Івашки. У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, зерносховище в Новій Олександрівці, автомобіль у Середньому Бурлуку та приватний будинок у Приколотному. В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль у селі Гороховатка.


