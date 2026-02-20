Очі можуть допомогти у ранньому виявленні хвороби Альцгеймера, — дослідження

Периферична частина сітківки очей може слугувати “вікном” для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера задовго до незворотного пошкодження мозку. Ранні зміни в клітинах потенційно можна виявити під час звичайного обстеження.

Про це йдеться в новому дослідженні Houston Methodist, результати якого опубліковані в Journal of Alzheimer’s Disease, пише Medical Xpress.

Висновки оприлюднені в дослідженні “Зміни глії Мюллера сітківки та їхній вплив на очний глімфатичний кліренс у мишачій моделі хвороби Альцгеймера”, яке вже доступне онлайн та буде опубліковане в одному з наступних випусків Journal of Alzheimer’s Disease.

Дослідження очолив Стівен Вонг, доктор філософії, почесний професор з біомедичної інженерії Houston Methodist та директор Центру BRAIN імені T. T. & W. F. Chao. У роботі показано, що саме периферична, а не центральна частина сітківки може містити ранні ознаки захворювання.

За словами Вонга, більшість клінічних оглядів очей зосереджені на центральній сітківці, однак критично важливі ранні індикатори хвороби можуть бути розташовані на периферії. Виявлення змін у сітківці, які відбуваються до порушення глімфатичної системи мозку, може дозволити лікарям у майбутньому використовувати рутинні огляди для раннього виявлення та лікування хвороби до появи втрати пам’яті.

Дослідження проводили на мишачих моделях. Вчені встановили, що клітини Мюллера — підтримувальні клітини сітківки — на ранніх стадіях захворювання зазнають значних клітинних і структурних змін ще до появи інших симптомів.

Також зафіксовано зростання рівня білка аквапорину-4 у центральній нервовій системі, який відповідає за виведення метаболічних відходів, зокрема білків, пов’язаних із хворобою Альцгеймера. Це проявляється у вигляді стресу в периферичній сітківці, що підтверджується збільшенням розміру та кількості гліальних клітин.

Автори зазначають, що такі зміни свідчать про спробу організму підтримати баланс до того, як система зазнає збою на пізніх стадіях. Науковці вважають, що простий неінвазивний тест широкопольової візуалізації сітківки може в майбутньому стати стандартною частиною догляду за літніми людьми під час офтальмологічних оглядів замість дорогих та інвазивних процедур.