Трамп назвав “ганьбою” скасування Верховним судом США його глобальних тарифів

Верховний суд США скасував глобальні мита на імпорт, які президент Дональд Трамп запровадив на підставі закону про надзвичайні повноваження. Рішення стосується тарифів, введених із квітня 2025 року проти більшості країн світу. Трамп назвав це рішення “ганьбою”.

Про це повідомляють Associated Press та CNN.

Рішення Верховного суду США спрямоване проти масштабних імпортних мит, які Трамп називав “взаємними” та застосовував щодо майже кожної країни.

Реклама

Реклама

Водночас постанова не позбавляє президента можливості запроваджувати мита на підставі інших законів. Хоча такі механізми передбачають більше обмежень щодо швидкості та масштабу дій, високопосадовці адміністрації заявили, що очікують збереження тарифної системи в межах інших правових інструментів.

Рішення було ухвалене попри низку короткострокових перемог Трампа у справах щодо надзвичайних повноважень, які дозволяли йому розширювати можливості виконавчої влади — від звільнень посадовців до скорочення федерального фінансування.

За інформацією Bloomberg, голосами шести проти трьох суд постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, застосувавши федеральний закон про надзвичайні повноваження для запровадження своїх “взаємних” тарифів по всьому світу, а також цільових податків на імпорт, які, за словами адміністрації, спрямовані на протидію торгівлі фентанілом.

Судді не розглядали питання про те, в якій мірі імпортери мають право на відшкодування, залишивши ці питання на розгляд суду нижчої інстанції. Якщо відшкодування буде повністю дозволено, їхня сума може сягнути 170 мільярдів доларів — це понад половину загальних доходів, які принесли тарифи Трампа.

Білий дім заявив, що швидко замінить ці збори, використавши інші правові інструменти, хоча резервні варіанти, як правило, є або більш обтяжливими, або більш обмеженими, ніж широкі повноваження, на які Трамп посилався відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Як пише CNN, чиновники з адміністрації Трампа готувалися до поразки у Верховному суді та запевнили президента США, що у разі скасування будуть інші способи реалізувати тарифи.