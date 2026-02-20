У Києві ділок пропонував ухилянтам виїзд за кордон у складі футбольної команди

Правоохоронці Києва затримали 26-річного чоловіка, який організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон під виглядом працевлаштування у футбольній команді. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів та обіцяв оформити документи протягом 10 днів.

Про це повідомляє поліція Києва.

Черговий канал втечі військовозобов’язаних з країни організував 26-річний киянин. Він пропонував чоловікам призовного віку легітимно виїхати з країни у складі футбольної команди.

Реклама

Реклама

За 10 тисяч доларів зловмисник узяв на себе зобов’язання оформити всі необхідні документи впродовж 10 днів. Також в оплату входили послуги щодо організації маршруту, транспортування до прикордонної ділянки та надання інструкцій щодо поведінки під час проходження офіційного пункту пропуску. Про передачу грошей домовився при зустрічі в одному із закладів Києва.

“Щоправда, гроші там брати побоявся та запропонував проїхатись з ним у таксі, аби переконатись, що за ним не стежать поліцейські. Після завершення подорожі все ж зажадав аби “клієнт” передати йому гроші. Після чого і був затриманий поліцейськими у процесуальному порядку”, – розповіли в поліції.

Слідчі Голосіївського управління поліції вже оголосили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.