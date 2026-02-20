        Кримінал

        Передавав ФСБ координати критичної інфраструктури: жителя Київщини підозрюють в держзраді

        Галина Шподарева
        20 Лютого 2026 15:21
        Затриманий агент РФ / Фото: Київська обласна прокуратура
        58-річному жителю Вишгородського району Київської області повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловік співпрацював з ФСБ РФ та передавав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури Київської області.

        Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, чоловік вступив у змову зі співробітником спецслужби РФ та збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури й оборонно-промислового комплексу на території Київської області.

        Підозрюваний контактував через один з месенджерів із представником так званого «18-го Центру інформаційної безпеки ФСБ РФ».

        Підозрюваний проявляв власну ініціативу, пропонував варіанти виконання завдань та, за даними слідства, навіть висловлював готовність фінансувати протиправну діяльність РФ – розповіли в прокуратурі.

        Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


