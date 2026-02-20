Зеленський в інтерв’ю Kyodo News: “Стоїмо там, де стоїмо” — це вже великий компроміс

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю японському Kyodo News заявив, що Україна готова до реальних компромісів, але не ціною незалежності та суверенітету.

«Ми готові до реальних компромісів. Але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету. Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян», — наголосив глава держави.

За його словами, Росія є агресором, і це визнають багато країн, зокрема ті, які намагалися виступати посередниками з початку повномасштабної війни, у тому числі держави Близького Сходу та Азії.

Зеленський зазначив, що вже самим компромісом з боку України є готовність говорити з агресором про мир. «Стоїмо там, де стоїмо» — це великий компроміс. Вони захопили майже 20% нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу “стоїмо там, де стоїмо”. Це великий компроміс», — сказав президент.

Водночас він підкреслив, що пропозиції Росії не можна вважати компромісом. «Вони сказали: “Ми готові не окуповувати ваші інші області”. Але це тероризм. Навіть самі ці слова — це тероризм. “Я готовий вас не вбивати — віддайте нам усе”. Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум», — заявив Зеленський.

Президент підсумував, що Україна готова до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, армію та громадян, але не готова приймати ультиматуми.