Зеленський: Росія затягує переговори, які могли б вийти на фінальний етап

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Глава держави провів нараду з українською переговорною групою після зустрічей із американською та російською сторонами в Женеві 17 лютого.

Про це повідомили в Офісі президента. За словами Зеленського, переговори були непростими, однак українська сторона продовжує роботу для досягнення результату.

«Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах з наявними представниками Росії», – зазначив президент.

Українська та американська делегації також зустрілися в Женеві з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Президент наголосив, що участь Європи у переговорному процесі є критично необхідною для успішної реалізації можливих домовленостей.

Зеленський визначив подальші кроки та позиції української делегації на переговорах, які продовжаться 18 лютого. Серед запланованих тем — гуманітарний напрям, зокрема кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

«Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо», – підсумував глава держави.