У Польщі молдованин намагався вчинити диверсію на потягу з паливом для України

У місті Пулави Люблінського воєводства затримали 25-річного громадянина Молдови, який намагався зупинити вантажний поїзд, що прямував зі Щецина в Україну. Потяг складався з 37 вагонів, заповнених нафтою.

Про це повідомляє польське видання RMF24. За словами головного коменданта поліції Польщі Марека Бороня, чоловік привів у дію аварійні гальма у трьох вагонах, що могло призвести до сходження поїзда з рейок.

Як зазначив Боронь, затримання відбулося після того, як машиніст виявив часткове блокування вагонів. Раніше чоловік просив екіпаж дозволити йому сісти до складу та доставити його до Дорогуська.

Відомо, що затриманий в’їхав до Польщі у неділю через прикордонний перехід у Тересполі. При ньому виявили сумку з електронним обладнанням, телефонами, SIM-картами та різними документами. Також у нього були сертифікати, які свідчать про вільне володіння російською мовою.

Наразі з’ясовуються мотиви його дій. Розглядається версія про можливе виконання завдання іноземних спецслужб, однак підтвердження цієї гіпотези поки що немає.

Справу розслідує відділ у справах військових Окружної прокуратури в Любліні. Про інцидент поінформовано Службу контррозвідки та Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

За словами речника воєводської поліції в Любліні Анджея Фійолека, поїзд було перевірено, небезпечних матеріалів не виявлено.

Інцидент стався в межах операції TOR, яку запустили в середині листопада після виявлення акту диверсії на цій залізничній лінії. Поліцейські діяли спільно з військовослужбовцем територіальної оборони та представником залізничної охорони.