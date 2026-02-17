Негода посилюється: де в Україні 18 лютого прогнозують значний сніг та ожеледицю

У середу, 18 лютого, погоду в Україні визначатиме циклон з півдня, який принесе сніг, дощ і ожеледицю в більшості регіонів. У низці областей очікуються значні опади та поривчастий вітер.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра у південній частині країни, східних і більшості центральних областей прогнозують помірний сніг і дощ, що сприятиме утворенню ожеледі. В Одеській області, а вдень також у Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях очікуються значні опади, при цьому температура протягом доби коливатиметься від -3 °C до +2 °C.

В інших регіонах прогнозують помірний сніг, а на Черкащині та Сумщині вдень снігопади будуть інтенсивнішими. Вночі у північній частині, а також вдень на крайньому заході країни опадів не передбачається.

У більшості областей вночі прогнозують -11…-6 °C, вдень -5…0 °C. У північних областях у нічні години приземний шар повітря охолоджуватиметься до -17 °C, тоді як денні максимуми становитимуть -10…-5 °C.

“На дорогах країни, крім південного сходу продовжуватиме формуватися новий шар ожеледиці, а у східних, більшості південних та центральних областей очікуємо на пориви північно-східного та східного вітру, тому будьте уважними та обережними”, – попередили в Укргідрометцентрі.