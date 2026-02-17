Російські “Іскандери”, Х-101 та “шахеди” містять деталі з Європи, США, Японії та Китаю, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські ракети та дрони містять тисячі компонентів іноземного походження. Він наголосив на необхідності блокування ланцюгів постачання критичних деталей до Росії.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 17 лютого.

“В усіх цих російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, — тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє. Пʼять “Іскандерів-М” — це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети Х-101 — це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити. Кожен “шахед” — це сотні таких компонентів, які завозяться у Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія”, — зазначив глава держави.

Реклама

Реклама

За словами Зеленського, блокування каналів постачання критичних компонентів має значення не тільки для України, а й для глобальної безпеки.

“Росія без таких зв’язків зі світом нічого не може: вони не здатні бути сильними в повній ізоляції. Саме тому блокування і тиск справді можуть спонукати агресора до зміни політики. Але це залежить від рішучості світу”, — йдеться у звернення.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час масованої комбінованої атаки у ніч на 17 лютого Росія випустила по Україні 29 ракет: чотири балістичні ракети “Іскандер-М”, 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101, чотири крилаті ракети “Іскандер-К” та керовану авіаційну ракету Х-59/69. Також росіяни застосували для атаки 396 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів.