Суд узяв ексміністра енергетики Галущенка під варту з альтернативою застави у 200 млн грн

Ексміністру енергетики Герману Галущенку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн. Сторона обвинувачення спочатку просила визначити заставу на рівні 426,3 млн грн.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

У коментарі журналістам Галущенко заявив, що не має таких коштів, тому “це не застава — це вирок”. У залі суду він також сказав, що міг би “нашкребти” 30 або 20 млн грн.

Реклама

Реклама

Крім того, Галущенко заперечив, що оплачував навчання свого сина у престижному коледжі у Швейцарії. За його словами, це зробили родичі та хрещений батько хлопця, і загалом у нього “багато кумів, усі вони заможні”.

Прокурор САП повідомив, що за сприяння Галущенка та його заступника як міністра юстиції Євгена Пікалова в нестерпних умовах і з “неприємними сусідами” утримували в СІЗО детектива НАБУ Магамедрасулова, який був активно залучений до операції “Мідас”.

Як повідомили у ВАКС, також на Галущенка покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Колишньому Міністру енергетики України інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, 15 лютого, під час спроби перетину державного кордону України, детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. 16 лютого ексміністру повідомили про підозру в легалізації коштів, викрадених на захисті енергетики країни в межах справи “Мідас”. Одним з епізодів легалізації сторона обвинувачення вважає оплату навчання його дітей у Швейцарії, а сума ймовірної легалізації становить понад 400 млн грн.