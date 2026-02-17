Вибух авто біля житлового будинку в Одесі: правоохоронці затримали підозрюваного в теракті

СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, який на замовлення спецслужб РФ підірвав автомобіль в Одесі. Підозрюваний скоїв теракт у понеділок вранці, 16 лютого.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, зловмисник виготовив саморобну бомбу та заклав її під днище позашляховика, що був припаркований біля під’їзду багатоквартирного будинку. Унаслідок вибуху поранення дістав власник автомобіля, який перебував неподалік.

За даними слідства, підготовкою теракту займався завербований РФ 33-річний безробітний, який потрапив у поле зору росіян під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

“Після вербування агент отримав від куратора з рф детальну інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) із підручних засобів. Комплектуючі для бомби фігурант придбав у господарських магазинах. Далі зробив з них вибухівку, яку спорядив мобільним телефоном для дистанційного підриву”, – розповіли в СБУ.

Зловмисник заклав вибухівку під авто і встановив поруч замаскований смартфон. За його допомогою росіяни відстежували ситуацію навколо «цілі» та здійснили дистанційний підрив.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено компоненти для виготовлення вибухівки та смартфони, з яких він контактував з російським куратором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.