        Смертельна ДТП на Волині: водій мікроавтобуса врізався у вантажівку

        Галина Шподарева
        17 Лютого 2026 21:10
        У ДТП із вантажівкою та мікроавтобусом загинув чоловік / Фото: ГУНП у Волинській області
        У ДТП із вантажівкою та мікроавтобусом загинув чоловік / Фото: ГУНП у Волинській області

        Слідчі встановлюють обставини летальної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вранці 17 лютого у Ковельському районі Волинської області. Унаслідок зіткнення загинув 40-річний водій мікроавтобуса.

        Про це повідомили в ГУНП у Волинській області.

        Аварія трапилась близько 5 ранку на автодорозі М-07 поблизу села Волошки. Водій Renault Master врізався у задню частиною вантажівки DAF.

        Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса, житель Ковельського району, загинув на місці. Водій вантажівки з Камінь-Каширського району не постраждав.

        Слідчі внесли відомості про подію до ЄРДР за статтею 286 Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини.

        Наслідки зіткнення вантажівки та мікроавтобуса / Фото: ГУНП у Волинській області

