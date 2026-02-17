Смертельна ДТП на Волині: водій мікроавтобуса врізався у вантажівку

Слідчі встановлюють обставини летальної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вранці 17 лютого у Ковельському районі Волинської області. Унаслідок зіткнення загинув 40-річний водій мікроавтобуса.

Про це повідомили в ГУНП у Волинській області.

Аварія трапилась близько 5 ранку на автодорозі М-07 поблизу села Волошки. Водій Renault Master врізався у задню частиною вантажівки DAF.

Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса, житель Ковельського району, загинув на місці. Водій вантажівки з Камінь-Каширського району не постраждав.

Слідчі внесли відомості про подію до ЄРДР за статтею 286 Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини.