Вдарив військового ТЦК та вилетів із клубу: деталі скандалу навколо футболіста “Колоса-2” Данила Колесника

Київський обласний ТЦК відреагував на інцидент за участі футболіста “Колоса-2” Данила Колесника та військовослужбовця, під час якого спортсмен завдав удару працівнику військкомату. Після розголосу клуб оголосив про відсторонення гравця від тренувань і його подальше звільнення.

Про це йдеться в заявах Київського обласного ТЦК та ФК “Колос-2” у Facebook.

У Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили про неприпустимості насильства щодо військових, які виконують службові обов’язки із забезпечення комплектування підрозділів Сил оборони України.

У відомстві підкреслили, що зрив мобілізаційних заходів є однією з цілей РФ, а подібні дії грають на руку ворогу. Також у ТЦК звернули увагу на те, що в умовах повномасштабної війни військовослужбовці виконують завдання з доукомплектування підрозділів, аби забезпечити стабільність оборони та уникнути дефіциту особового складу на фронті.

У футбольному клубі Колос оприлюднили офіційну заяву, у якій вибачилися перед українським суспільством та захисниками за ганебну поведінку свого тепер уже колишнього гравця. За рішенням керівництва Данила Колесника було негайно відсторонено від тренувань, а процедуру розірвання трудових відносин розпочато в той самий день.

Відео, на якому футболіст ковалівського “Колоса-2” Данила Колесник б’є та працівника ТЦК, було опубліковано на сторінці гравця в Instagram. Згодом ролик видалили, а профіль закрили, проте відео розлетілося мережею. Також повідомляється, що футболіст нібито заступився за багатодітного батька, якого працівники ТЦК посадили в мікроавтобус.