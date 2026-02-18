Естонія допускає розміщення ядерної зброї на своїй території

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Європа не повинна відмовлятися від ядерного стримування в межах усього НАТО. За його словами, у разі необхідності Естонія готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзника.

Про це повідомляє естонське видання ERR. Цахкна наголосив, що Європа не має відштовхувати механізм загальнонатівського ядерного стримування на тлі змін у безпековій ситуації.

«Розміщення ядерної зброї сюди, на нашу територію, — ми не проти цього. У нас немає доктрини, в якій ми б якимось чином виключили, якщо НАТО вважатиме це необхідним відповідно до наших оборонних планів, розміщення ядерної зброї, наприклад, на нашій території», — заявив міністр.

Він підкреслив, що такі рішення можуть ухвалюватися виключно в межах спільних оборонних планів Альянсу. Раніше подібну позицію щодо можливості розміщення ядерної зброї союзників висловлював і міністр оборони Естонії.